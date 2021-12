Vakantieparken aan de kust zo goed als volzet

De vakantieparken hebben de goede cijfers te danken aan de extra week vakantie in het lager onderwijs en aan de Fransen bij wie de kerstvakantie sowieso een weekje vroeger is begonnen dan bij ons.

Door de nieuwe maatregelen moet het subtropisch zwembad vanaf zondag wel dicht. Maar Center Parcs verwacht niet dat er nog veel mensen zullen annuleren, zeker niet aan zee, zegt Carolien Lahou: "Het voordeel van onze kustparken is dat wij zo'n mooie kust hebben met enorm veel wandel- en fietsfaciliteiten. Verder blijven alle buitenactiviteiten wel open, zoals de fietsverhuur, de minigolf, het boogschieten en de kinderboerderij. Verder bekijken we of sommige activiteiten in frequentie kunnen verhogen."