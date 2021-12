Vandenbroucke laat opening voor cultuursector: bij betere cijfers misschien kleine versoepelingen in januari

Na de storm van kritiek uit de cultuursector na de beslissingen van het Overlegcomité laat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een kleine opening voor de coronageplaagde sector. Als de cijfers gunstig evolueren is hij bereid om op het volgende Overlegcomité een beperkte heropening te overwegen. De minister zei in de Kamer dat hij daarover volgende week overleg pleegt met de sector. In de Kamer bleek ook dat ook niet iedereen in de meerderheid even enthousiast is over de beslissingen van het Overlegcomité.