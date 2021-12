Deel van onze kleding wordt nog altijd verbrand: hoe komt dat, en wat kunnen we eraan doen?

Toch belandt nog een deel van onze kleding in de verbrandingsoven. Het aandeel daarvan is lager dan 28 procent, want dat cijfer slaat op alle soorten van textiel. Ook het hergebruik van kleding specifiek ligt hoger dan het algemene textielcijfer, stipt Vaes aan. Maar toch. "Kledij wordt soms nog verbrand - gestort wordt het zelden. Dat gebeurt onder meer wanneer het niet is ingezameld en bij het restafval verzeild raakte. Het kan ook gaan om kledij die te veel besmeurd is of te veel beschadigd is."

Fast fashion leent zich minder tot hergebruik of recyclage. Dat komt omdat de kwaliteit vaak minder goed is, of omdat er tijdens het productieproces vezels zijn gecombineerd. Natuurlijke vezels zoals katoen werden gemengd met kunstmatige vezels wat recyclage bemoeilijkt.