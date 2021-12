Volkstuintjes rond hoeve Felix De Boeck in Drogenbos

“Het behoud van het platteland is een topprioriteit voor onze provincie. Ook bijvoorbeeld in verstedelijkte kernen zoals Drogenbos”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. “Op die manier zorgen we ervoor dat huidige en toekomstige generaties plekken hebben om naartoe te trekken en te onthaasten. Bovendien doet groen goed. In coronatijden is het meer dan ooit belangrijk dat er plekjes zijn waar mensen kunnen werken of genieten in een rustige omgeving.”