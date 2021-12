Vrachtwagenchauffeur volgt opleiding voor zorgkundige

Bjorn droomde er al lang van om in de zorgsector te werken. Hij twijfelde om de stap te zetten. De zorgsector leek hem vooral iets voor vrouwen. Nu zijn 7 van de 24 mensen in Bjorns klas mannen. Bjorn is gemotiveerd. Hij deed al stage in de thuiszorg en in een woonzorgcentrum. Sonny Vanderheyden, onze presentator, belde deze middag met hem.