Wiener Circus sluit de tenten: "We waren net opgesteld in Genk, en nu is het alweer voorbij"

Het gezelschap begon gisteren aan de kerstspecial. Die zou tot en met 16 januari spelen op het evenemententerrein in Genk. Komende zaterdag houdt het circus alweer zijn laatste voorstelling. "We hebben er niet van geslapen", reageert Patricia Cuyt van het circus uit Gentbrugge op de beslissingen van het Overlegcomité. "We hadden alles net mooi versierd, en klaargemaakt voor de kerstspecial, en nu is het alweer voorbij."

Het circusgezelschap heeft dit jaar nog maar weinig voorstellingen op zijn teller. Het heeft acht maanden stilgelegen, en kon die periode kamperen op het Prinsenhof in Kuringen. "Daar hebben we gestaan vanaf november van vorig jaar. In juli zijn we weer van start gegaan. Veel inkomsten zijn er dus niet om mee rond te komen."