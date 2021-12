Zes maanden cel met uitstel voor Lierse agent: stak man onrechtmatig in de cel

Op 4 augustus 2020 werd een man betrapt op dronken rijden. Nadat de nodige vaststellingen werden gedaan, mocht hij beschikken. In de uren die volgden belde de man drie keer naar het politiekantoor van Lier om zijn beklag te doen. De derde keer nam de wachtoverste de telefoon op en vroeg de man om niet meer te bellen. Toen die dat toch weer deed, stuurde de agent een ploeg om de man op te pakken.

De wachtoverste beweerde dat de man met stoelen had gegooid en naar het commissariaat had gebeld omdat hij alcohol wilde. Dat werd ook opgenomen in de opsluitingsfiche. Maar op camerabeelden van de arrestatie - die gebeurde op de Grote Markt in Lier - was te zien dat de man rustig op een bankje zat en meewerkte met de agenten.