Zeventig extra tips over moord op juf Mieke (59) in Noorderwijk, maar nog geen doorbraak

De 59-jarige Maria 'Mieke' Verlinden werd op 10 november 2020 dood aangetroffen door haar man in hun woning in de Fabiolastraat in Noorderwijk (Herentals). De dader had buitensporig zwaar geweld gebruikt, maar niets gestolen. Zelfs een portefeuille met geld die op de eetkamertafel lag, was onaangeroerd gebleven.