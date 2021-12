1 jaar zone 30 in Brussel: "Alleen maar positieve gevolgen"

De snelheidsbeperkingen worden ook steeds beter nageleefd, blijkt uit het rapport. In 2020 reed 10,4% van de voertuigen te snel op straten waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u. In 2021 is dat aantal gezakt tot 8%. Dat is een grote verbetering vermits er nu meer straten zijn bijgekomen waar je maar 30 km/u mag rijden. Onder meer op een aantal belangrijke hoofdwegen waar vroeger 50 km/u gereden mocht worden zoals de Gentsesteenweg, de Leuvensesteenweg, en de Brugmannlaan.

"Maar het werk is nog niet af." zegt Van den Brandt. "We blijven de infrastructuur aanpassen en investeren in snelheidscontrole. Ons doel blijft nul doden en zwaargewonden in het Brusselse verkeer." Ze voegt meteen daad bij woord, want tegen begin februari zullen 28 nieuwe, vaste flitspalen de bestaande 90 exemplaren aanvullen.