Alleen op kerstavond? In café De Key in Sint-Truiden ben je welkom

Roger Martens en Johnny Iven namen onlangs het stamcafé De Key in Sint-Truiden over, maar ze hebben duidelijk al het beste voor met hun klanten. "Enkele klanten die normaal op kerstavond alleen thuis zitten, vroegen of ze hier gezellig 's avonds een pintje konden drinken", vertelt Martens. "Ik ben zelf ook alleen en wil er een fijne avond van maken, dus mijn vennoot en ik dachten 'waarom niet?'."