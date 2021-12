Antwerpen wil kinderen van 5 tot 11 vaccineren in de Zoo: "Na prik nog wat rondwandelen in vlindertuin of tussen apen"

Nadat de kinderen hun prik hebben gekregen, kunnen ze nog wat rondlopen in de Zoo. "Als je gevaccineerd bent, moet je nog 15 minuten wachten, en met kleine kinderen is dat niet zo vanzelfsprekend. In de Zoo kan je dan nog wat rondwandelen in de vlindertuin of tussen de apen, zodat ze niet een kwartier moeten stilzitten op een stoel. We willen dat de kinderen en de ouders zich goed voelen."