Schrik dat je goede voornemens voor 2022 snel zullen sneuvelen? Deze tips helpen je om ze tot een goed einde te brengen

Volgens Celis is het daarom belangrijk om in eigen boezem te kijken en na te denken over welke gedragingen je in je leven moet aanpassen om dat doel te bereiken. Stel jezelf dan de vraag of je echt wel bereid bent om die dingen in je leven aan te passen om het doel te bereiken. Als het antwoord nee is, is de kans groot dat het niet gaat lukken.”