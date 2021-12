BEKIJK - Kerstavond in quarantaine of vieren met sneltest, zo probeert Vlaanderen het dit jaar gezellig te maken

Voor het tweede jaar op een rij is dit een bijzondere kerstavond. Tienduizenden mensen, gezinnen of alleenstaanden moeten de kerst noodgedwongen zonder familie vieren, in quarantaine of in isolatie. Traiteurs en werknemers in voedingwinkels hebben het al erg druk gehad en in Gent heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) de actie "Een hart voor vluchtelingen" bezocht.