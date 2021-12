Bij Commscope in Kessel-Lo moeten uiteindelijk 291 mensen het bedrijf verlaten

"Afgelopen dinsdag hebben we met de directie een sociaal akkoord gesloten", zegt Leen Vanderhulst. "96 procent van de personeelsleden heeft dat akkoord goedgekeurd. De ontslagen mensen krijgen naast de wettelijke opzegvergoeding ook een bijkomende premie. Die hangt af van het aantal dienstjaren bij het bedrijf. Voor de werknemers die hun job verliezen wordt een tewerkstellingscel opgericht. We zijn tevreden over het bereikte akkoord, maar we betreuren toch nog altijd de beslissing van Commscope om Kessel-Lo te verlaten", besluit Leen Vanderhulst van de christelijke vakbond.