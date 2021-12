Bisschop van Hasselt: "Onze eigen miserie relativeren door te luisteren naar de vluchtelingen"

De raad van de bisschop in deze moeilijke tijd? "Het zijn inderdaad onzekere tijden, maar die vervallen in het niets met wat mensen elders meemaken. Ik heb de laatste maanden veel gesproken met vluchtelingen die ongelooflijke toestanden hebben meegemaakt, die weggegaan zijn uit Aleppo en via Libanon en Griekenland naar hier kwamen. Al bij al zitten we nog heel comfortabel, onze economie haalt het gelukkig grotendeels, er zijn moeilijke momenten voor een aantal handelaars en mensen, maar ik denk dat we moedig moeten voortdoen en erin geloven dat we met die beperkingen op een zinvolle manier kunnen leven en voortdoen in solidariteit. Dat is voor mij Kerstmis, die solidariteit en de nabijheid van God die we mogen ervaren."

Solidariteit is voor bisschop Patrick Hoogmartens ook je laten vaccineren en rekening houden met de beperkingen, maar tegelijk mensen die het moeilijk hebben bijstaan.