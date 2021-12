Borstbeeld componist Peter Benoit tijdelijk weg uit Universiteit Antwerpen door vermoedens van kindermisbruik

Peter Benoit werd in 1834 geboren in Harelbeke (West-Vlaanderen). In heel Vlaanderen zijn straten en pleinen naar hem genoemd en wordt de componist geëerd in conservatoria en andere onderwijsinstellingen. Hij zette zich in om muziekonderwijs in het Nederlands en niet in het Frans te geven.

Maar in documenten werd recent ontdekt dat Benoit zich schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Dat was de aanleiding voor een decaan aan de Universiteit Antwerpen om zijn borstbeeld, dat voor een verhuizing tijdelijk in een depot werd bewaard, niet terug te plaatsen. Iets wat niet bij iedereen in goede aarde valt, omdat er geen bewijzen voor zouden zijn.