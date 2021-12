Burgemeester Wuustwezel nu Azencross (zonder publiek) doorgaat: "Ik reken op het gezond verstand van onze inwoners"

De Azencross in Loenhout zal dit jaar doorgaan op 30 december, ook al besliste het Overlegcomité dat er vanaf zondag geen toeschouwers meer aanwezig mogen zijn bij sportwedstrijden. De cross ontvangt normaal jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers. En dat zijn volgens Wouters ook vooral feestvierders: "We zijn erg trots dat we zo'n groot feest kunnen organiseren. Ik hoorde dit jaar al wel eerder dat veel bezoekers zouden afhaken als er geen feesttent zou komen. Feestbussen uit West-Vlaanderen zullen we dit jaar niet zien en misschien is dat ook maar goed zo."