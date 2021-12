Communautaire rel in Sint-Genesius-Rode: "Misbruik van het gemeenschapsgeld”

Door die vernietiging moeten inwoners die documenten in het Frans willen ontvangen dat maar om de vier jaar doorgeven. “Op het schepencollege is besproken om daarover iets in het infoblad te zetten”, legt Sobrie uit. “Daar werd besloten om een kort en neutraal tekstje te schrijven om zo de inwoners te informeren.”

De schepen had het daar naar eigen zeggen moeilijk mee, maar liet het gebeuren. “Er waren twee korte, neutrale zinnen, maar schepen Nicolas Kuczynski maakte er een artikel van anderhalve bladzijde van, vol juridische teksten.” En dat schoot bij Sobrie in het verkeerde keelgat. “Dit is voor mij een brug te ver. Hij valt ook de toenmalige minister van Binnenlands Bestuur aan. Daarop heb ik de consensus gebroken.”

Volgens Sobrie is dit olie op het vuur gooien. “Het artikel is zeer communautair in mijn ogen. Hij neemt duidelijk een politiek standpunt in, dat van de meerderheid, en schrijft niet neutraal zoals afgesproken.” De kwestie kwam ook voor op de jongste gemeenteraad. “De Vlamingen waren tegen de publicatie, maar de meerderheid heeft het toch gehaald. Dus het zal verschijnen”, betreurt Sobrie. “We zullen klacht neerleggen bij de gouverneur wegens misbruik van gemeenschapsgeld”, besluit ze.