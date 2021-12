Coronablog - Omikron nu al verantwoordelijk voor 41 procent van besmettingen, en hoe hou je het vanavond veilig(er)?

Alle coronacijfers blijven fors dalen. Er zijn nu gemiddeld bijna 7.500 vastgestelde besmettingen per dag. Dat is een daling met 36 procent in vergelijking met de week daarvoor. Elke dag komen er nog 159 coronapatiënten in het ziekenhuis terecht, een daling met 33 procent. Er liggen in totaal 660 patiënten op intensieve zorg. Belangrijke nuance in de cijfers: het aandeel van de omikronvariant is in opmars.

Een praktisch overzicht van de cijfers vindt u hier: