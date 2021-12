De Warmste Week 2021 zamelt 3,2 miljoen euro in en kan daarmee alle 200 projecten realiseren: "Bedankt Vlaanderen!"

In totaal is er 3.203.455 euro ingezameld voor het DWW Fonds. En met dat geld kunnen alle 200 projecten van De Warmste Week gerealiseerd worden: allemaal projecten die ervoor zorgen dat mensen op hun manier kunnen zijn wie ze zijn.

Tijdens en in aanloop naar De Warmste Week hebben 3 VRT-ambassadeurs het voortouw genomen. Gloria Monserez (StuBru, Ketnet), Kawtar Ehlalouch (MNM) en Stéphan Tanganagba (Eén, Op kot) vormden samen met achttien jongerenambassadeurs de #DWW21. Zij hebben het centrale thema "Kunnen zijn wie je bent" op de kaart gezet. "Kawtar, Stéphan en ik zijn heel dankbaar voor iedereen die samen met ons in actie is gekomen rond dit thema, waar we als jongeren van wakker liggen. Maar we zijn vooral trots en blij dat deze De Warmste Week iedereen heeft getoond dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet of op wie je verliefd wordt, dat "kunnen zijn wie je bent" echt iets is wat iedereen verdient", zegt Gloria Monserez daarover.