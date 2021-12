Hoogtepunten De Warmste Week: Sven de Leijer over verlies van ongeboren kindje: "Ploeteren om recht te blijven staan"

"Het is het ergste wat je kan meemaken. Het is ploeteren om recht te blijven staan, maar het lukt ons", zegt hij. "Mijn geloof in de mensheid is ook gegroeid, want in tijden van nood zijn er veel lieve mensen die klaarstaan, dat ondervinden we elke dag. Er is écht nog véél goeds in het leven, ondanks alle gedoe van afgelopen jaar."