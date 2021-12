BEKIJK - Safia vertelt over haar krullenmissie bij Linde: "Mezelf niet meer klein houden door mijn haar te stijlen"

Voor De Warmste Week heeft Linde Merckpoel haar eigen tuinstudio gebouwd. Elke dag ontvangt ze daar een praatgast die vertelt wat het thema "Kunnen zijn wie je bent" in haar of zijn leven betekent. Safia komt bij Linde vertellen over haar "krullenmissie". Generatie op generatie wordt zwarte vrouwen meegegeven dat krullen niet de norm zijn. En daar heeft Safia genoeg van. “Ik heb me jarenlang vervloekt gevoeld. Maar ik ga mijn haar nu zo groot mogelijk dragen."