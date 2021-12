De werken aan de stormstuw in Nieuwpoort zullen 4 jaar langer duren dan gepland

Normaal gezien zou de stormstuw dit jaar afgewerkt zijn, maar door omstandigheden is daar nog 4 jaar bijgekomen. "Onder andere doordat er nog omloopriolen geïnstalleerd moesten worden om de hinder te beperken voor de scheepvaart", zegt projectingenieur Isabelle D'hooghe. "Daarnaast loopt het termijn nog langer uit, omdat de werken stil liggen tijdens de zomer. Zo willen we de hinder voor de buurtbewoners zo laag mogelijk houden. Ook het weer zorgde voor vertraging en in de kerstvakanties staan de werken op pauze."