Angelina uit Diepenbeek trekt elke week naar slachtoffers van watersnood: "Kleine dingen maken groot verschil"

“Ik ben op 26 december uitgenodigd op een barbecue, georganiseerd door de buurt", glundert Angelina. "De vriendschap en warmte die ik krijg van de mensen is prachtig.” Ook van de mensen bij haar in de buurt in Diepenbeek merkt ze veel warmte. “Ze blijven maar dingen uit hun hoed toveren. Ik neem ook nog vaak nieuwe mensen mee die willen helpen, maar nu ga ik even minderen.” Hoewel ze moeite heeft om minder vaak te komen, merkt ze dat er stilaan minder nood is aan spullen en het nu vooral wachten is totdat de huizen hersteld kunnen worden.