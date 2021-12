Dodelijk ongeval in Maaseik, auto in gevel in Kortessem

En in Kortessem reed rond 19 uur een auto tegen een gevel op het kruispunt van de Tongersesteenweg met de Dorpsstraat, exact naast het huis waar 2 jaar geleden 5 jongeren omkwamen bij een auto-ongeluk. Deze keer waren er gelukkig geen slachtoffers. Maar de chauffeur was onder invloed, raakte de controle over zijn stuur kwijt en reed door de muur van een kinesistenpraktijk. De materiële schade is wel groot. De brandweer heeft het gat in de muur ondertussen tijdelijk kunnen dichtmaken.