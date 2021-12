Duizenden mensen vluchten vanuit Myanmar naar Thailand na bombardementen door het leger

De Karen leven vooral in het langgerekte berggebied in het zuidoosten van Myanmar, langs de grens met Thailand. Er zijn ongeveer 3,6 miljoen Karen in Myanmar, daarnaast wonen er ook nog een miljoen van hen in Thailand en elders in de regio. Er zijn zowel boeddhisten als animisten en christenen. Al decennialang zijn de Karen het slachtoffer van geweld van het Myanmarese leger, maar ze hebben ook een efficiënte guerillagroep en politieke beweging zoals de KNU. Die streeft niet naar onafhankelijkheid, maar wel naar meer autonomie voor de deelstaat.

Overigens zijn niet alleen de Karen de schietschijf van het leger van Myanmar. Enkele jaren geleden heeft dat leger 800.000 Rohingya verjaagd uit de westelijke deelstaat Rakhine. De voorbije maanden viel dat leger de minderheden van de Chin en de Kachin in het westen en het noorden van Myanmar aan. Sinds de militaire staatsgreep begin dit jaar waarbij Aung San Suu Kyi werd afgezet, is het geweld van het leger tegen de minderheden opnieuw toegenomen.