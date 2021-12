Na Zottegem, Ronse en Aalst, annuleert nu ook Ninove het carnaval

De carnavalisten hebben begrip voor de beslissing, weet de burgemeester, maar ze begrijpt dat er ook misnoegdheid is: "Het is al het tweede jaar na mekaar, dus voor de groepen begint het dramatisch te worden." Om de verbinding met de carnavalsgroepen niet te verliezen plant de stad een evenement in de zomer, maar wat dat wordt is nog niet duidelijk.

Er wordt ook gekeken of er financiële steun mogelijk is. "We gaan ons met het schepencollege beraden of we steun kunnen voorzien, want de vaste kosten van de verenigingen lopen natuurlijk door. Het is de bedoeling dat we iets proberen te compenseren."