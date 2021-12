CHECK: Neen, het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat geen breed gedragen coronapas voor kinderen invoeren

Ook Carmen De Rudder, woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevestigt dat er geen beleidsmatige plannen zijn rond de invoering van een CST voor kinderen. Zij spreekt over een presentatie die maandagavond (20/12) voor onder andere huisartsen en andere betrokkenen werd gegeven en waarin inderdaad een juridisch luik verwerkt was waar kort het CST werd aangehaald.

“Zonder de context van die presentatie is die bewuste flowchart een eigen leven beginnen leiden. Het is geenszins de bedoeling een coronapas in te voeren. Het gaat wel degelijk om een gewoon vaccinatiebewijs. Van elke burger die gevaccineerd is, wordt dat trouwens ook bijgehouden. We willen in de organisatie van activiteiten verder geen onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. Dat is door de verschillende ministers van Volksgezondheid ook benadrukt.”

Vandenreyt stipt wel aan dat een CST voor kinderen jonger dan twaalf optioneel is en het daarom ook in de presentatie als dusdanig vermeld werd. In het buitenland is een digitale of papieren coronapas soms wel verplicht voor kinderen. Ook voor wie bijna twaalf wordt, kan een vervroegde aanvraag handig zijn. Vanaf de leeftijd van twaalf jaar en twee maanden wordt het CST immers wel gevraagd bij sommige evenementen en bijeenkomsten.