Geen kerstconcerten meer in Leuvense Sint-Pieterskerk: “Dit is onbegrijpelijk en steekt heel diep”

Van Nevel betreurt dat vooral de cultuursector, als enige, zo zwaar getroffen wordt. “Als je vergelijkt met andere sectoren zoals de horeca. Als je daar een pint bestelt, mag je mondmasker af. Waar zit dan het verschil met een concert als dit, in een grote kathedrale kerk. We hebben zo’n volume en een beperking van het aantal bezoekers. Dus dit afschaffen is onbegrijpelijk. In fitnesscentra, waar mensen zich zonder masker in het zweet werken, is er geen probleem en dit mag niet.”

De dirigent pleit voor een soort checklist om te bepalen hoeveel toeschouwers er aanwezig mogen zijn. “Een eenvoudig lijstje dat bepaalt hoeveel mensen er mogen komen, afhankelijk van de grootte van de zaal. Maar het lijkt alsof de politici geen zin hadden om volgende week hun familie te verlaten en nog eens samen te komen om de maatregelen aan te passen. Meteen tot eind januari, dat steekt heel diep.”