Gemeente Spa eist via dwangsommen opvang van minder asielzoekers

Vandaag verblijven er een 400-tal mensen in het opvangcentrum. De burgemeester eist volgens staatssecretaris Mahdi een daling naar 200. "Aan de vooravond van Kerstmis wordt er geëist dat er zo'n 200-tal mensen uit het opvangcentrum verwijderd worden, gezien er nu zowat 400 verblijven. Dit terwijl er een effectieve capaciteit is om 550 mensen op te vangen en er meermaals aan verzuchtingen van het lokaal bestuur werd tegemoet gekomen", aldus Mahdi, die betreurt dat Spa "de weg van de confrontatie" kiest.

Spa heeft beslist een dwangsom van 300.000 euro op te eisen, of 10.000 euro per dag. De staatssecretaris verwijst ook naar de Antwerpse gemeente Boom, die zich verzet tegen de komst van een opvangcentrum.

Er zijn burgemeesters die wel hun verantwoordelijkheid nemen, aldus Mahdi. "Dat het anders kan bewijzen de vele burgmeesters die wel hun verantwoordelijkheid nemen, zoals in Koksijde, Oudergem, Dilbeek, Molenbeek, Lommel, Lombardsijde, Leopoldsburg, Damme, Evere, Stad Brussel, Bitsingen (Glaaien), Charleroi, Nonceveux en Namen. En nu ook weer in Ieper en Elsene, waar nog plaatsen zullen openen".

Staatssecretaris Mahdi en de Gemeenschap van Sant'Egidio hebben donderdag nog een intentieverklaring ondertekend over een project om 250 vluchtelingen met een kwetsbaar profiel op een veilige en legale manier naar België te laten overvliegen. Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door Sant'Egidio in partnerschap met alle erkende erediensten van België.

Het project "Humanitaire Corridor" voorziet in de identificatie van vluchtelingen uit brandhaarden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië, die in aanmerking komen voor internationale bescherming in België door hun kwetsbaar profiel. De mensen worden meermaals geïnterviewd en ze worden door veiligheidsdiensten gescreend. Bij gunstige beoordeling komen deze mensen met een humanitair visum en per vliegtuig veilig, legaal, en begeleid naar ons land. De kosten worden gedragen door de betrokken organisaties. In België dienen ze vervolgens asiel aan te vragen.