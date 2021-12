Gezocht: wie neemt 5 meter hoge wc-rol van Gentse Designmuseum gratis in huis?

Op 6 maart sluit het Gentse Design Museum even de deuren voor de bouw van een nieuwe vleugel en een grootschalige renovatie. En dat is slecht nieuws voor het iconische openbare toilet in de vorm van een wc-rol, want er is geen plaats meer voor op het terrein waar de nieuwe vleugel komt. De wc-rol staat nochtans al 17 jaar op die plek. "We vinden het heel jammer dat het moet verdwijnen, maar we hopen een nieuwe overnemer te vinden die een mooi plaatsje heeft voor de wc-rol", legt schepen Sami Souguir (Open VLD) uit.