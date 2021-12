Gewezen Zuid-Koreaanse president Park krijgt gratie en mag gevangenis verlaten

Park kwam in opspraak omdat ze samen met haar vertrouwelinge Choi Soon-sil voor miljoenen dollar schenkingen had afgeperst en steekpenningen had aangenomen van grote bedrijven, waaronder Samsung. In ruil zouden die bedrijven dan allerlei voordelen hebben gekregen. Onder druk van massale straatprotesten werd Park in 2017 afgezet. In januari van dit jaar bevestigde het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof nog haar veroordeling tot 20 jaar cel.