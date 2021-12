Draaiende windmolen en riviertje met stromend water: imposant kersttafereel in Sint-Baafskathedraal Gent

Christelle De Ruyck uit Merelbeke heeft in de Sint-Baafskathedraal in Gent geen kerststal, maar meer een kerstdorp of -landschap gebouwd. Jaren heeft ze eraan gewerkt. De figuurtjes heeft ze gekocht, vaak via webshops in het buitenland. De meeste andere zaken, zoals de huisjes, de tempels en het groen, heeft ze zelf gemaakt.