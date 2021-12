Grote politieactie in Oostende: slechts 2 van de 21 gecontroleerde werven in orde

"Jammer genoeg is het soms dweilen met de kraan open", geeft eerste inspecteur Dennis Dumalin van de verkeersdienst aan. "We zijn gestart in september vorig jaar met sensibilisering en het geven van waarschuwingen. Sindsdien organiseren we regelmatig gerichte controles en gaan we vaak langs om de verkeersveiligheid op het openbaar domein te bekijken."

Volgens korpschef Caestecker is er nog een hele weg af te leggen. "Vooral de vergunningen worden vaak niet goed nageleefd. Het lijkt allemaal oké op het eerste gezicht, maar als wij in detail gaan treden, dan blijkt dat de veiligheid van de fietser absoluut niet gegarandeerd wordt. Er zijn zelfs werken die helemaal niet in orde zijn met de voorschriften en die zwaar in de fout gaan. Dat zijn er jammergenoeg te veel."