Julia Meulemeester uit Ruddervoorde (108) is oudste kerstkind van België en dat viert ze met "kaffie en toarte"

Haar verjaardag vieren, heeft Julia trouwens lang niet gedaan. "Als kind werd mijn verjaardag eigenlijk nooit gevierd”, herinnert ze zich. “Dat was toen geen mode. Ik ging met mijn ouders naar de mis en we aten 's middags een zelfgekweekte kip of zefgekweekt konijn. Een cadeau of zo kreeg ik niet. Dat hoeft ook niet. Ik had trouwens nooit gedacht dat ik 108 jaar oud zou worden. Ik voel me versleten."