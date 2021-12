Koning Filip doet oproep in kerstboodschap: "Wens dat heropbouw na overstromingen sneller vooruitgaat"

Om uit alle crisissen te raken, zullen we volgens hem "soepeler moeten zijn in ons denken en handelen". "We zullen hier niet uit geraken als we elkaar wantrouwen, als we verdeeld zijn." Daarmee lijkt de koning te verwijzen naar de polarisatie die heerst in de samenleving en/of politici die niet altijd op dezelfde lijn zitten en dat duidelijk laten merken.



Hoe moeten we de huidige moeilijkheden dan overwinnen? "We geraken hier wél uit door te tonen dat we het vertrouwen van de ander waard zijn, doordat we verantwoordelijke daden stellen, standvastig op de lange termijn."



En het woord "vertrouwen" keert ook terug in de slotrede van Filip: "Laten we niet bang zijn voor de toekomst. Laten we ze met vertrouwen tegemoet gaan."