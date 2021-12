Kerstconcert Jo Vally dag vervroegd zodat het kan doorgaan

Zondag 26 december stond het kersconcert van Jo Vally gepland in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart kerk in Nieuwenrode. Vlakbij zijn woonplaats Westrode in Meise. Maar even leek het niet door te gaan door de verstrengde coronamaatregelen van het Overlegcomité. Dat besliste om alle culturele activiteiten te verbieden. Of toch vanaf zondag 26 december. En dus besloot de organisatie, de fanclub van Jo Vally, het concert een dag te vervroegen: naar kerstdag zelf. Conny Dewaele van de fanclub is nu volop bezig met iedereen te verwittigen.

"We willen er alles aan doen om cultuur te ondersteunen en dan zeker Jo Vally", steekt ze van wal. "We hebben zoveel inspanningen gedaan om het concert coronaproof te laten doorgaan, voor 200 personen. Het was een serieuze domper toen we dus de beslissing van het Overlegcomité hoorden. Zeker omdat die ingaat op de dag van het concert. Daarom hebben we beslist om het een dag te vervroegen."