Kerstdrukte in de Vennestraat: “Duizend bestellingen, waaronder heel veel fondue en gourmet”

In de lange rij voor én in slagerij Vincent in Genk geeft een meerderheid van de klanten aan gourmet- en fondueschotels te komen afhalen. “Mensen kunnen dan gezellig samen tafelen, zonder dat er iemand voortdurend bezig is in de keuken”, vertelt Martine Vincent. “Ook klassiekers zoals kalkoen en kip zijn erg in trek. Als ambachtelijke slagerij maken wij alles al sinds 1938 zelf. Het vlees kopen we aan bij boeren die voor ons kweken.”