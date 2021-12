Kerstdrukte in kaaswinkel: "Na 250 bestellingen moeten stoppen met aannemen"

Freija Van Geel was gisterenavond tot half 1 in de weer met bestellingen, en werkt daar sinds vanochtend 5u aan verder. Het zijn dan ook de drukste dagen voor haar kaaswinkel Fort Félice in Korbeek-Lo, deelgemeente van Bierbeek. De afgelopen uren heeft ze maar liefst 250 bestellingen voorbereid. En dat konden er nog meer zijn. "Het is echt razend druk, na die 250 bestellingen hebben we er nog heel veel moeten weigeren. Maar die mensen zijn vandaag nog allemaal welkom in de winkel."