Kinderboerderij Wilrijk heeft nieuwe uitbater: "Eindelijk kunnen we deze fantastische plek nieuw leven inblazen"

De zaak kwam voor het gerecht en dat heeft jaren geduurd. In juni dit jaar begon de zoektocht naar een nieuwe uitbater en die is er nu. Het gaat om de vzw De Koempanie, die bestaat uit verschillende partners. Eén daarvan is Wingerdbloei, een Antwerpse organsiatie die jongeren begeleidt in een moeilijke opvoedingssituatie. "We zullen proberen om de jongeren te herintegreren in het gewone leven", zegt Jan Bots, directeur van Wingerdbloei. "Door te zorgen voor dieren en bezig te zijn met het educatieve aspect, denken we dat jongeren nieuwe doelen krijgen, zich terug gewaardeerd voelen en zo een stap vooruit kunnen zetten."