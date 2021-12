Last minute kerstshoppers in rustige centrum van Genk: “Ik laat me elk jaar vangen”

De laatste kerstshoppers hebben vandaag hun slag geslagen. In tegenstelling tot de voorbije dagen, was het vrijdag niet over de koppen lopen in Genk. Ook in Hasselt bleef de drukte uit. “De meeste mensen hebben al hun cadeautjes eerder deze week in huis gehaald, maar ik laat me elk jaar weer vangen”, lacht een last minute kerstshopper.