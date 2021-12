Lille richt vrachtwagenparking in: "Oplossing voor vrachtwagenbestuurders en voor overlast"

Volgens de burgemeester waren de Lilse vrachtwagenbestuurders twee jaar geleden al vragende partij: "Ik heb een aantal van hen op bezoek gehad. Zij klaagden dat ze hun vrachtwagens op hun oprit of in de berm in woonwijken moesten zetten. Daar staan de vrachtwagens te veel in het zicht. De bestaande parking was te slecht verlicht. We hebben nu een parking deels in de berm van de kmo-zone aangelegd. Zo helpen we hen het weekend of een avond thuis overbruggen. Het lijkt ons een mooi kerstcadeautje."