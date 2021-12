Mysterie rond kabouters en sprookjesfiguren in de Merodebossen opgelost (en ze plannen nu ook een kerstfeest)

De eerste kabouters verschenen dit voorjaar in de bossen, wat tot heel wat speculaties leidde op sociale media. "Ik had toen het idee om iets plezants te doen. Ik had enkele kabouters gemaakt en in het bos gezet. Toen vond ik op een dag een briefje. Daarop bedankte de schrijver me om een glimlach op zijn of haar gezicht te brengen. Dat raakte me wel. Toen begon ik na te denken hoe ik het nog plezanter kon maken", vertelde de gepensioneerde melkcontroleur aan Radio 2 Antwerpen.