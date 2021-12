Ook andere universiteiten in Hongkong verwijderen monumenten voor het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989

Inzet van de huidige "beeldenstorm" in Hongkong is het in bloed smoren van het studentenprotest in de Chinese hoofdstad Peking op 4 juni 1989. De maanden tevoren hadden Chinese studenten -maar daarna ook gewone burgers- dat centrale plein in Peking ingenomen om politieke hervormingen en meer vrijheid te eisen.

Het communistische regime wist zich aanvankelijk geen raad met dat in China erg ongewone volksprotest en liet aanvankelijk betijgen. In de nacht van 4 op 5 juni 1989 werd het protest echter neergeslagen door tanks en pantserwagens. Officieel vielen er 200 doden, maar volgens andere bronnen zou dat in de duizenden gelopen zijn. De repressie is nog altijd onbespreekbaar in communistisch China en blijkbaar wordt dat nu ook zo in Hongkong.