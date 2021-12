Omikron wellicht dominante variant tijdens kerstweekend: "Ziekteverloop lijkt wel milder"

Van Gucht benadrukt dat er nog veel onzekerheid is over de cijfers en het dus te vroeg is voor hoera-stemming. "De studies lopen uiteen van 30 tot 80 procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden", zegt hij. "Als we een doorsnee nemen, hebben we 50 procent minder kans op een ziekenhuisopname."