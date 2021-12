Organisator van kerstmarkt in Aalst overweegt juridische stappen tegen beslissingen van Overlegcomité

De organisatie achter de kerstmarkt in Aalst is boos omdat het alle tenten moet sluiten op de kerstmarkt in Aalst. De tenten worden gezien als binnenruimtes, daar mogen vanaf zondag geen mensen meer binnen. De organisator staat normaal ook in voor de kerstmarken in Gent en Deinze. Die kerstmarkten werden eerder al geannuleerd. "Het is al een hectisch jaar geweest, maar we kunnen ons niet blijven aanpassen. We bekijken nu welke stappen we kunnen zetten", zegt organisator Quinten Goekint die eerst afwacht hoe de nieuwe regels in het Konklijk Besluit worden vastgelegd.