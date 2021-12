Pastoor Fernand Marechal uit Zeebrugge: "Ik weet niet waar de transmigranten nu onderdak gevonden hebben"

"8 jaar geleden werd ik pastoor in Zeebrugge. Al snel hadden mensen in nood mijn deurbel gevonden", vertelt Fernand Marechal over het prille begin. "Die mensen zwerven hier rond en wij proberen hen een beetje menswaardigheid te geven. We schenken voeding, kleren en medische zorg. Tot enkele jaren geleden gaven we ze ook onderdak. We stelden de kerk 's nachts open, maar dat gebeurt nu niet meer. Ik weet niet waar zij onderdak gevonden hebben. Ze vertellen daar heel weinig over. Ik weet niet in wiens handen ze zijn. Hopelijk in goede handen."