Paus Franciscus steekt gelovigen hart onder de riem tijdens kerstviering: "Niemand is alleen"

Samen met meer dan 200 priesters, bisschoppen en kardinalen droeg de 85-jarige paus Franciscus de kerstmis op. Hij hield een pleidooi voor nederigheid en nodigde de gelovigen uit om "het kleine te omarmen". In zijn preek drong hij erop aan om de armen en de zwakkeren te helpen.

"Net als vorig jaar begon de nachtmis van Kerstmis al om 19.30 uur en niet om 21.30 uur, zoals in de jaren voor de coronapandemie. Vorig jaar moest het vroeger, want er was een avondklok in Italië en iedereen moest om 22 uur alweer thuis zijn. Nu gaat het ondanks omikron veel beter in Italië en dus konden de Italianen tijdens het traditionele kerstavonddiner rechtstreeks de mis van de paus volgen", zegt onze correspondent Andrea Vreede.

Omstreeks 21 uur werd het beeld van baby Jezus in de kribbe gelegd in de Sint-Pietersbasiliek.