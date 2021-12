Eendracht Aalst vindt investeerders voor renovatie stadion, stad stelt voorwaarden

Eendracht Aalst heeft nu investeerders gevonden die kunnen bijdragen aan een renovatie. Maar volgens schepen De Ridder is dat onder voorwaarden. "Naast een renovatie moeten er voor de investeerders ook multifunctionele mogelijkheden bijkomen in het stadion. Dat kan een probleem zijn, want de grond om eventueel bij te bouwen is recreatiegebied." Hij vergelijkt het met het stadion in Gent waar bij het stadion ook een supermarkt is. Dat zou in Aalst niet kunnen. "We moeten er dus voor zorgen dat er meer mogelijk is dan louter een voetbalmatch om de twee weken." De schepen vreest dat de investeerders anders zullen afhaken.