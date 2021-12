Rusland is boos op Oekraïne na "aanval met molotovcocktail tegen Russisch consulaat in Lviv"

Nu lijkt het niet meteen een grootschalig incident, maar in de huidige erg gespannen relaties tussen Moskou en Kiev is niet veel nodig om in een conflict te belanden. De voorbije weken zou Rusland 175.000 militairen hebben samengetrokken langs de grens met Oekraïne en er wordt gevreesd dat Moskou een invasie plant van dat land. Het Westen heeft daar al fors tegen gewaarschuwd al is het weinig waarschijnlijk dat de NAVO of Europese landen direct betrokken zouden raken bij een conflict.